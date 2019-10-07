القوة المساندة طرابلس التابعة للرئاسي: نقوم بفتح إسلامي جديد في العزيزية

تعليقات
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لو مكذبين انهم مرتزقه روس و جنجويج.ابعتولنا فيديوات من عين المكان فيخا الجيش العربي الليبي المزبعر اللي تتملموا عليه يا وهمين..ويا جريده العار متاع بني طقعان…
العار اطول من العمر ..خزيه ولعنت
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هؤلاء هم خوارج العصر الذين ورد ذكرهم فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كلاب النار قارنوا بين صفات هؤلاء المجرمين الذين يتجارون بالدين لخداع الناس وهم خوارج قال عنهم رسولنا الكريم انهم شر خلق الله تحت اديم السماء ووعد من يقاتلهم بالاجر العظيم يوم القيامة ومن يقتل على يديهم بدخول الجنة ففى حديث علي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة ” متفق عليه .
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انت ليبى يابيبى ان من الخوان كلاب النار امك يركبها المجاهدين الاخوان ليل نهار وابوك يقبض الثمن اتفوا عليك غبى انظر للروس فى سوريا ماذا يفعلون دمروا حلب اما الجيش الوطنى الليبى فيحافظ على سلامة المنشآت والخوان ليس لهم بينا مكان فهم انجاس
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