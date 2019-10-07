القوة المساندة طرابلس التابعة للرئاسي: نقوم بفتح إسلامي جديد في العزيزية

ليبيا – قالت ما تعرف بـ”القوة المساندة طرابلس” التابعة للمجلس الرئاسي بأنها تنفذ فتح إسلامي جديد بمنطقة العزيزية جنوب غرب طرابلس.

“القوة المساندة طرابلس” أضافت بحسب مكتبها الاعلامي بأن من وصفتهم بـ”جند الاسلام” يواجهون من زعمت بأنهم “روسيين ملحدين” في ميدان المعركة على حد زعمها.