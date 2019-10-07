مديرية أمن بنغازي تغلق الفتحات العشوائية في الطريق السريع

أغلقت مديرية أمن بنغازي جميع الفتحات العشوائية في الطريق السريع؛ للحد من حوادث السير، وتحقيقا للسيولة المرورية.

واستمرت أعمال غلق تلك الفتحات منذ ساعات الليل المتأخرة أمس، وحتى صباح اليوم الإثنين، إذ تقع تلك الفتحات عند جسري جامعة العرب ونادي الهدف، إضافة إلى فتحاتٍ عدة على مسافات متفاوتة في الطريق، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 6 سبتمبر الماضي، أصدر مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي إحصائية بضحايا الحوادث المرورية، التي وقعت في الطرق الرئيسة (الساحلية والصحراوية) شرقي البلاد، خلال شهر أغسطس الماضي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المستشفى استقبل 27 حالة وفاة و656 مصابا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى جنسيات عربية، موضحة أن غالبية الحالات تتراوح أعمارهم بين 16و25 عاما، لافتة إلى أن بينهم أكثر من 250 حالة إيواء.

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