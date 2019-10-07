برعاية الوطنية للنفط.. مشروع لتحديث شبكة الكهرباء في منطقة خور أوقيدة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها الرسمية ان مشروع تجديد شبكة الكهرباء في منطقة خور أوقيدة التابعة لبلدية البريقة يشكل المرحلة الأخيرة في أحد المشاريع التى يتضمنها برنامج تنمية مستدامة متكامل برعاية المؤسسة الوطنية للنفط.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال تحديث شبكة الكهرباء في هذه المنطقة الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعد تسليم سلسلة من المشاريع المماثلة، ضمت توصيل المياه الى حي بوشريشر، ومد خط مياه أحياء الشطوط والإسكان – بشر، ومد خط الكهرباء لحي خديجة وتوصيل شبكة الكهرباء العامة إلى حي العرقوب.

حيث سيساهم هذا البرنامج الذي تم اطلاقه في إطار التنمية المستدامة تحت اشراف المؤسسة الوطنية للنفط، في تعزيز أمن المياه والطاقة وإيصالها إلى المجتمعات المحلية بتكلفة تقديرية تجاوزت 5.6 مليون دينار.

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