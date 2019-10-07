“إيسين” ذكرى تمازُج الدماء الليبية والجزائرية

أحيت غات الذكرى 62 لمعركة إيسين ذات التاريخ المشترك مع الأشقاء الجزائريين، فالثالث من أكتوبر عام 1957 تاريخ محفور في الذاكرة الليبية لمعركة اختلط فيها دم المجاهدين الليبيين والجزائرين ضد قوات الاحتلال الفرنسي.

ووقعت معركة إيسين على بعد 10 كيلومترات عن غات على الشريط الحدودي مع الجزائر، وتخليدا لما قدمه المجاهدين يحيي أهالي مدينة غات بشكل سنوي ذكرى المعركة التي مر عليها 62 عاما.

وقالت المجاهدة آسا زنقينة التي كانت بين الحاضرين لوقائع المعركة في حديث خاص لــ 218 عما كان يحدث على الأرض من مجريات الأحداث وقتها وما قدموه للأشقاء من الجزائر من عون حينما لجؤوا إليهم للعلاج بعد الضربات الجوية الفرنسية “لقد كنا مشاركين في المعركة ودعمنا المجاهدين بالوجبات الغذائية ونعمل على إيفاء كل مايحتاجونه أنا وشقيقتي”

ولم تمنع الظروف التي يمر بها سكان مدينة غات المنكوبة مؤخرا بفيضانات جارفة ومجلسها البلدي من استذكار الجانب التاريخي المشرق المشترك بين البلدين وما يربطهما من أواصر وتضافر، كانت سيول المدينة الأخيرة خير دليل وشاهد لما شهدته من تضافر المجهودات والمساعدات من سكان البلدات الجزائرية المتاخمة للحدود.

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