تقدمات كبيرة لقوات الجيش في محور العزيزية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلام الحربي عن تقدمات كبيرة للوحدات العسكرية بالجيش الوطني في محور العزيزية صباح اليوم الإثنين .

وأكدت الشعبة في بيان لها عن بسط وحدات الجيش السيطرة على مواقع وتمركزات جديدة، بعد اشتباكات عنيفة خاضتها صباح اليوم.

الشعبة ذكرت ان المنطقة تشهد في هذه الأثناء حملات تمشيط واسعة بعد تراجع وتقهقر قوات الوفاق المعترف بها دوليًا والذي يتم ملاحقة فلولها من قبل وحدات الجيش، بعد أن تركو جثث قتلاهم وعتادهم .

يشار إلى أن آمر مجموعة الردع فرع الوسطى، التابع لقوات الجيش الوطني، محمد البوعيشي، أكد أن الانهيار بدأ واضح الآن في صفوف قوات الوفاق في جميع المحاور في طرابلس .

البوعيشي أوضح ، بحسب تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وقت الحسم العسكري للمعركة اقترب .

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