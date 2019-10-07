الجيش الليبي يتقدم بمحور العزيزية جنوب طرابلس

تمكنت الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الإثنين، من التقدم في محور العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، وبسط السيطرة على مواقع وتمركزات جديدة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في تدوينة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الوحدات العسكرية تتقدم في محور العزيزية وتُبسط السيطرة على مواقع وتمركزات جديدة، بعد اشتباكات عنيفة خاضتها صباح اليوم.

وتشهد المنطقة في هذه الأثناء حملات تمشيط واسعة بعد تراجع وتقهقر مجموعات المسلحة والذي يتم ملاحقة فلولهم من قبل وحداتنا العسكرية؛ بعد أن تركوا جثث قتلاهم وعتادهم”، وذلك بحسب تعبيرها.

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