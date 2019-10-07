سلاح الجو يشن غارات مركزة على مواقع متفرقة لمسلحي الوفاق

طرابلس-العنوان

شنت مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة فجر اليوم الإثنين غاراتٍ على عدد من المواقع التابعة لمسلحي حكومة الوفاق.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن الغارات استهدفت كل من قاعدة القرضابية العسكرية ومواقع

أخرى لمسلحي الوفاق في سرت.

وأوضحت أن الغارات استهدفت غرفة عمليات تركية ومخزن للأسلحة والذخائر بالكلية الجوية مصراتة.

وتابعت أن سلاح الجو استهدف مخازن للأسلحة والذخائر بالقسم العسكري في قاعدة معيتيقة وعدد من المواقع والتمركزات على تخوم العاصمة وتحديداً بمنطقة العزيزية.

وأفادت أن سلاح الجو استهدف مواقع بمدينة غريان وبمنطقة الخلة، مشيرة إلى أن الطلعات الجوية لازالت مستمرة.

وأكدت الشعبة أن سلاح الجو ينفذ كامل التعليمات على أكمل وجه بعد رصد دقيق ومراقبة لكل المواقع المُستهدفة.

وأشارت إلى أن تنفيذ هذه المهام يأتي بمتابعة وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وجددت الشعبة تحذيرها أن أي تجمع أو تحرك مشبوهٍ سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات السلاح الجوي.

وأعلنت الشعبة أن الوحدات العسكرية للقوات المسلحة تتقدم في محور العزيزية وتبسط السيطرة على مواقع وتمركزات جديدة.

وقالت الشعبة إن القوات المسلحة سيطرت على مواقع بالعزيزية إثر اشتباكات عنيفة خاضتها صباح اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن المنطقة تشهد حملات تمشيط واسعة بعد تراجع وتقهقر مسلحي الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية