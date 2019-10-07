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الإعلام الحربي: القوات المسلحة تتقدم في العزيزية بغطاء جوي يشرف عليه المشير حفتر بشكل مباشر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشفت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة عن تحقييق وحدات القوات المسلحة لتقدم في محور العزيزية وتُبسط السيطرة على مواقع وتمركزات جديدة ، بعد إشباكات عنيفة خاضتها صباح اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2019 مع مسلحي الوفاق.
 
الاعلام الحربي أوضح بأن منطقة العزيزية تشهد في هذه الأثناء حملات تمشيط واسعة بعد تراجع وتقهقر من وصفتهم بـ”مجموعات الحشد المليشاوي” ، مبينةً بأن وحدات القوات المسلحة تلاحق مسلحي الوفاق بعد أن تركو جثث قتلاهم وعتادهم .
 
كما أكد الاعلام الحربي بأن مقاتلات السلاح الجوي قد استهدفت مواقع مسلحي الوفاق في سرت ومصراتة ومحاور جنوب شرق وجنوب غرب طرابلس ، وأن الطلاعات الجوية لازلات مستمرة حتى اللحظة.
 
وأشار إلى أن السلاح الجوي بالقيادة العامة ينفذ كامل التعليمات على أكمل وجه بعد رصد دقيق ومراقبة لكل المواقع المُستهدفة ، كاشفاً على تحقيق كل المهام الموكلة للسلاح الجوي بدقةٍ عالية .
 
العلام الحربي أكد على أن تنفيذ هذه المهام يتم بمتابعةٍ وإشراف مُباشر من القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر ، مؤكدة سيطرة القوات المسلحة على كافة مناطق العمليات .
 
وحذرت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة في ختام ايجازها بأن أي تجمع أو تحرك مشبوهٍ سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات السلاح الجوي .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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