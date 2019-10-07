غارات جوية للجيش الليبي على مواقع جديدة في 4 مدن

شنت مقاتلات السلاح الجوي التابعة للقوات المُسلحة الليبية، فجر اليوم الإثنين، غارات على عدد من المواقع أهمها قاعدة القرضابية العسكرية ومواقع للجماعات المسلحة داخل مدينة سرت.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من ضمن المواقع التي تم الإغارة عليها، غرفة عمليات تركية بالكلية الجوية – مصراته، ومخزن للأسلحة والذخائر بالكلية الجوية – مصراته، ومخازن للأسلحة والذخائر خاصة بالجماعات المسلحة بالقسم العسكري – قاعدة معيتيقة – طرابلس، إضافة إلى عدد من مواقع وتمركزات على تخوم العاصمة وتحديداً بمنطقة العزيزية، ومواقع بمدينة غريان، وبمنطقة الخلة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، أن الطلعات الجوية لازالت مستمرة، قائلة “نسور الجو ينفذون كامل التعليمات على أكمل وجه بعد رصد دقيق ومراقبة لكل المواقع المُستهدفة، وتم تحقيق كل المهام الموكلة إليهم بدقةٍ عالية، ويأتي تنفيذ هذه المهام بمتابعةٍ وإشراف مُباشر من القائد العام للقوات المُسلحة خليفة حفتر، وأي تجمع أو تحرك مشبوهٍ سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات السلاح الجوي”.

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