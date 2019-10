المتوسط:

بحث وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، فوزي بومريز، مع أعضاء اللجنة الخاصة بالوزارة تقييم مؤسسات التعليم العالي الخاص والتي بدأت في عملها منذ فترة.

جاء ذلك خلال اجتماعهم الذي بحث عمل اللجنة والتي قُسم العمل فيها لتقييم مؤسسات التعليم العالي ُالخاصة الواقعة في المناطق بحس الرُقعة الجغرافية الواقعة بهذه المناطق (الجبل الأخضر – بنغازي – أجدابيا) بشكل مبدئي.

The post وزير «تعليم المؤقتة» يبحث أوضاع المؤسسات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية