الجيش يسيطر على الطريق المزدوج الرابط بين العزيرية وطرابلس

المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات الكرامة، سيطرة عناصر كتيبة العاديات على الطريق المزدوج الرابط بين العزيرية وطرابلس.

وأشارت الغرفة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إلى أن الكتيبة تقطع الطريق على ميليشيات الوفاق بعد السيطرة على الطريق المزدوج.

وكانت الغرفة أشارت إلى أن قوات الجيش سيطرت على منطقة أولاد تليس وتتقدم في الطويشة.

وأكدت الغرفة، أن سلاح الجو استهدف صباح اليوم الإثنين تجمعات قوات الوفاق في العزيزية.

وأفادت الغرفة، بأن مقاتلات سلاح الجو تستهدف مواقع الوفاق في محور طريق المطار.

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