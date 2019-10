الجيش يُؤكد استمرار الضربات الجوية على أماكن خروج الطائرات التركية المسيرة

المتوسط:

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، استمرار الضربات الجوية الموجعة على ميليشيات الوفاق وتمركزاتها، وأماكن خروج الطائرات التركية المسيرة في أكثر من موقع على امتداد الجبهة.

وقال المركز في منشور له، إن ضربات سلاح الجو لاحقت ميليشيات المرتزقة الفارين من المعركة بمحور العزيزية، وقبلها قاعدة القرضابية التي تخزن فيها الذخائر والآليات، ويتم فيها محاولة تجديد غرفة عمليات الطائرات التركية المسيرة.

