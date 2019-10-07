القائد العام يشرف مباشرة على العمليات العسكرية

طرابلس-العنوان

قالت شعبة الإعلام الحربي اليوم الإثنين إن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، يشرف بشكل مباشر على تنفيذ العمليات العسكرية الأرضية والجوية في مختلف المواقع.

وشنت مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة فجر اليوم الإثنين عدة غارات على مواقع تابعة لمسلحي حكومة الوفاق.

وقالت الشعبة، إن الغارات استهدفت كل من قاعدة القرضابية العسكرية ومواقع أخرى لمسلحي الوفاق في سرت، كما استهدفت غرفة عمليات تركية ومخزن للأسلحة والذخائر بالكلية الجوية مصراتة.

وأضافت، أن سلاح الجو استهدف مخازن للأسلحة والذخائر بالقسم العسكري في قاعدة معيتيقة وعدد من المواقع والتمركزات على تخوم العاصمة وتحديداً بمنطقة العزيزية. كما استهدف سلاح الجو مواقع بمدينة غريان وبمنطقة الخلة.

وأشارت الشعبة إلى الغارات الجوية لازالت مستمرة.

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