أكد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور “فوزي بومريز” أنه سيتم معاملة أبناء الليبيات معاملة الطلبة الليبيين.

وجاء ذلك في بيان أكد فيه أن كافة المؤسسات التعليمية والجامعات والأكاديميات والمعاهد التابعة للوزارة مفتوحة لجميع الطلبة الليبيين (دون تمييز )، مطالبا المسؤولين بتوفير التسهيلات لأبناء النازحين أو الراغبين في استكمال دراستهم بالمؤسسات التابعة للحكومة المؤقتة.

