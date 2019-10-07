القبض على عصابة تمتهن السرقة في غات

تمكن قسم البحث الجنائي غات، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي، كان على متن مركبتين نوع (هونداي فيرنا) قام بسرقة عدد 2 من أجهزة التكييف بالجامع العتيق في مدينة غات القديمة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني للبحث الجنائي غات، مساء أمس الأحد، أن التشكيل العصابي يتكون من شخصين (أصحاب سوابق)، متخصص في سرقة الكوابل الكهربائية وأجهزة التكييف من المباني العامة، مضيفا بأنه أثناء تفتيش المركبتين من قبل أفراد البحث الجنائي، عثروا بداخلهما على بندقية كلاشن كوف ومجموعة من الأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى عدد من حبوب الهلوسة نوع (ترامادول)، وأن التحقيق لازال جاري معهما.

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