المتوسط:

أكد آمر مجموعة الردع فرع الوسطى، التابع لقوات الجيش، محمد البوعيشي، أن الانهيار بدأ واضح الآن في صفوف ميليشيات الوفاق في جميع المحاور في طرابلس .

وأوضح البوعيشي ، بحسب تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وقت الحسم العسكري للمعركة اقترب.

