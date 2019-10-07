مشاركة ليبية في دورة التوازنات العامة الاقتصادية والمالية بتونس

انطلقت بالعاصمة التونسية، اليوم الاثنين، فاعليات دورة “التوازنات العامة الاقتصادية والمالية” للمسؤولين في (تونس، وليبيا، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا)” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي، خلال الفترة 7 -11 أكتوبر 2019.

وأوضح المكتب الإعلامي للصندوق، أن الدورة تهدف إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية بالاستفادة من خبرة الصندوق في تصميم البرامج المالية، وإسداء المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء بما يعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرته في الإصلاح الاقتصادي، كما تغطي السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات.

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