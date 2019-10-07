العرفي يؤكد الإيقاع بشخص مجهول هدد مواطن بمقابل “5” مليون دينار

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، عن تفاصيل قضية بدأت أحداثها منذ شهر مارس الماضي، وذلك بعد أن تقدم المجني عليه بشكوى لدى عدة جهات أمنية كونه يتعرض لعملية ابتزاز من شخص مجهول.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالإدارة مساعد ضابط وليد العرفي إن الشخص المجهول “الجاني” قايض المجني عليه على حياته وحياة أبنائه وهدده بالإيذاء والقتل أو دفع مبلغ 5.000.000، خمسة مليون دينار.

العرفي أوضح أن الجاني قام بحرق مركبة المجني عليه داخل سور المنزل لإظهار جدية التهديد، وليقوم بعد ذلك بإرسال رسائل بأن حرق المركبه ما هو إلا للتدليل على الجديه في التهديد، وأنه حال تأخره في الدفع سيرفع القيمة إلى 7.000.000، سبعة مليون دينار “.

وأضاف العرفي أنه تم فتح محضر بالواقعة، والشاكي استمر في حاله من اليقظة والانتباه في محيطه، حتى نهاية شهر أبريل الماضي، حيث شهد المجني عليه داخل سور منزله في ساعه متأخرة، شخص نحيف البنية، طويل القامة، يسكب مادة البنزين على المركبات وأسطوانات غاز الطهي، وعند خروجه عليه لاذ بالفرار وهو في حالة من الهلع” .

العرفي قال إن المعلومة وصلت لأعضاء قسم التحري والاستدلال بالإدارة في العاشر من سبتمبر ، وتم التواصل مع المجني علي، وفتح محضر تحري وتكليف أعضاء التحريات بالتحريض وجمع المعلومات”.

ولفت إلى أنه بعد ذلك جرى إعداد خطة للإيقاع بالشخص المجهول، وجرى الاتصال به، والتواصل معه بواسطة حساب المجني عليه على الماسنجر، وبعد مفاوضات أدارها خبراء في التفاوض، تم إقناع الشخص المجهول، بأن يتلقى مبلغ مالي بشكل مبدئي ومؤقت حتى يتم تأمين باقي المبلغ على دفعات .

وذكر مدير المكتب الإعلامي أن المبلغ المتفق عليه مع الجاني هو 1.000.000، مليون دينار من فئه الخمسون دينار، وتوضع في صندوق كرتون مغلف بكيس من النايلون الأسود، وبعد الحصول على موافقته تم الاتفاق على وضع الصندوق، عند أحد مفترقات منطقة السلماني، بالتحديد قبل مفترق السلماني الشرقي”.

وبين أنه بعد تحديد عدد ثلاث مجموعات في كمائن معده بشكل جيد في حال تغير مكان التسليم، وتم تحديد المكان، وهو مكب للقمامة عند العمود الثالث قبل المفترق ليتم وضع الصندوق، وما هي إلا دقائق ويحضر الشخص المجهول في نفس الوقت المتفق عليه، وبدون تأخير، وما إن ترجل وأخذ الصندوق المقصود به أن يحتوي على المبلغ المتفق عليه، تم القبض عليه فورًا من قبل أعضاء التحريات .

وأوضح العرفي أنه تم تنفيش الجاني احترازيًا وضُبط معه الهاتف الذي كان يقوم به بمراسلة المجني عليه، وتم العثور على المحادثات بينه وبين المجني عليه، وباستحضاره للقسم، وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المحضر للنيابة العامة من حيث الاختصاص .

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