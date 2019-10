لجنة بـ «محلي الوفاق» تتفق على وضع آلية لنقل المخصصات المالية

المتوسط:

عقدت اللجنة العليا لنقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية، اجتماعًا أمس الأحد برئاسة عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور “محمد عماري زايد”، وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة ، في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لنقل الاختصاصات.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، وزراء الحكم المحلي الدكتور “ميلاد الطاهر”، والمالية “فرج بومطاري”، والعمل والتأهيل “المهدي الأمين”، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية السيد “عادل الصادق”.

وناقشت اللجنة، آليات نقل الموظفين إلى البلديات، وكل ما يتعلق باستكمال اللوائح وتعديل الهيكليات اللازمة.

وتم الاتفاق على وضع آلية لنقل المخصصات المالية للبلديات، وفتح حسابات الإيرادات المحلية ضمن قرار الترتيبات المالية للعام 2020م.

