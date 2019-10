وزير «تعليم الوفاق» يُتابع آلية تنسيب طلاب الشهادة الثانوية

المتوسط:

اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، مع مدير المركز الوطني للامتحانات محمود البوعزي ورئيس اللجنة العليا للإشراف والمتابعة محمد العتوق ورئيس اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم عبدالمنعم أبو لايحة والمسجلون العامون بالجامعات.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بطرابلس متابعة آلية تنسيب طلبة الشهادة الثانوية للعام 2018 2019م ومدى جاهزية الكليات والمعاهد التقنية والفنية لقبول الطلبة، بالإضافة للتعرف على القدرات الإستيعابية لكل الكليات .

وعلى هامش الاجتماع، طمأن الحاضرون الوزير على سير اليوم الأول من امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي بجميع اللجان.

