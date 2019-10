«صحة الوفاق»: افتتاح مركز خدمات الأسنان بطرابلس

المتوسط:

افتتح الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق “محمد عيسى” مركز خدمات الأسنان بطرابلس، بعد توقف تقديم خدماته الطبية وإقفاله لمدة 6 أشهر لأسباب تتعلق بملكية المبنى، إذ وفرت وزارة الصحة مبنى جديد مؤقت للمركز إلى حين بناء مركز جديد.

وتسلم مركز خدمات الأسنان بطرابلس ضمن تنفيذ خطة دعم المرافق الصحية التي أطلقها السيد الوكيل العام معدات وأجهزة طبية ومخزون من جميع الأصناف الخاصة بالمواد التشغيلية يكفي عامًا كامل.

وبحسب سجلات المركز يقدم مركز خدمات الأسنان بطرابلس خدمات علاج العصب وتركيبات الأسنان المتحركة وخدمات الجراحة والتقويم وخدمات الأسنان للأطفال، لمواطني طرابلس وزوارة وغريان ومسلاتة والقرة بوللي والعجيلات.

