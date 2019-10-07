موغيريني : دول الاتحاد أصبحت تدرك ضرورة مساعدة الليبيين رغم مصالحها المختلفة

قالت ممثلة الشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن الاجتماع الوزاري حول ليبيا في نيويورك كان خطوة مهمة،

مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد، أصبحت تدرك رغم مصالحها المختلفة ضرورة مساعدة الليبيين على التوحد فيما بينهم.

وأوضحت موغيريني ردا على سؤال قناتنا خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم، أوضحت أن هناك اهتماما عاما بأمن واستقرار ليبيا، مؤكدة أن الليبيين يمكن أن يصلوا إلى حل وسط فيما بينهم، مشددة على أن مؤتمر برلين وأي اجتماع مستقبلي قد يعقد، سيساعد على وحدة الليبيين.

وأشارت موغيريني إلى اجتماعات اللجنة الرباعية لحل الأزمة الليبية التي وصفتها بالعملية المعقدة، مشيدة في السياق ذاته بمساهمة الأردن في هذا الملف.

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