إجراء 500 عملية قسطرة قلبية بمستشفى الهضبة خلال 7 أشهر

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إجراء أكثر من 500 عملية قسطرة قلبية بمستشفى الهضبة العام بطرابلس خلال الأشهر السبعة الماضية بعد تشغيل القسم المتوقف منذ سنوات.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنها سلمت المستشفى إمدادات طبية وتجهيزات جديدة شملت مناظير متطورة وحديثة، كما أصلحت جهاز القسطرة المتوقف عن العمل منذ 2014.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن المستشفى وفر بإجرائه لعمليات القسطرة قرابة 15 مليون دينار ليبي على خزينة الدولة الليبية.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت، الاثنين الماضي، افتتاح وحدة الأورام بمستشفى طرابلس المركزي، بعد استكمال صيانة الأرضيات والصرف الصحي وشبكة الكهرباء والجدران.

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