بإشراف حفتر .. تنفيذ “8” غارات على مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت شعبة الإعلام الحربي اليوم الإثنين إن القائد العام، المشير خليفة حفتر، يشرف بشكل مباشر على تنفيذ العمليات العسكرية الأرضية والجوية في مختلف المحاور في طرابلس .

وشنت مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة فجر اليوم الإثنين عدة غارات على مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق المعترف لها دوليًا .

وقالت الشعبة، إن الغارات استهدفت كل من قاعدة القرضابية العسكرية بسرت، ومواقع أخرى لمسلحي الوفاق في سرت، كما استهدفت غرفة عمليات تركية ومخزن للأسلحة والذخائر بالكلية الجوية مصراتة.

وأضافت، أن سلاح الجو استهدف مخازن للأسلحة والذخائر بالقسم العسكري في قاعدة معيتيقة وعدد من المواقع والتمركزات على تخوم العاصمة وتحديداً بمنطقة العزيزية. كما استهدف سلاح الجو مواقع بمدينة غريان وبمنطقة الخلة.

الشعبة أشارت إلى أن مقاتلات سلاح الجو تنفذ كامل التعليمات على أكمل وجه بعد رصد دقيق ومراقبة لكل المواقع المُستهدفة، لافتة إلى أنه تم تحقيق كل المهام الموكلة إليهم بدقةٍ عالية، مؤكدة أن أي تجمع أو تحرك مشبوهٍ سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات السلاح الجوي .

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