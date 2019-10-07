أمن صبراتة تضبط سيارات مسروقة وتدعو أصحابها لاستلامها

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الإثنين، أنها ضبطت عدد من السيارات المسروقة من مدن ومناطق مختلفة في البلاد خلال المدة الماضية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها أن السيارات المسروقة تم ضبطها أثناء الاستيقافات أو التمركزات الأمنية لرجال قسم البحث بصبراتة واللجنة الامنية المشتركة لمكافحة الظواهر السلبية والهدامة.

وأكدت المديرية أن السيارات المضبوطة موجودة حاليا بساحة قسم البحث الجنائي بصبراتة، داعية المواطنين الذين تعرضوا لسرقة سياراتهم في السابق في مختلف المناطق الليبية إلى مراجعة قسم البحث الجنائي لاحتمالية العثور على مركباتهم.

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