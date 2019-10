«العليا للإشراف» تتابع سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

المتوسط:

قال رئيس اللجنة العليا للإشراف والمتابعة الدكتور محمد العتوق، إن الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية للعام 2018 2019م لم تختلف عن الدور الأول إلا في بعض الأمور التنسيقية لتسير الأمور التنظيمية كما نسق لها.

كما أكد العتوق على أن اللجان المشرفة تعمل وتسعى لتفادي أي زمة قد تعرقل نجاح العملية الامتحانية، كما وضعت على عاتقها مسألة عدم حدوث أي تسريب للأسئلة سواء بمتابعة اللجان المشرفة أو المتابعين الذين كلفوا بتسليم الأسئلة للجان .

