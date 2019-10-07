أهالي تراغن يعدون خطة للمجلس البلدي المقبل

نظم عدد من أعضاء التجمع الوطني فزان في مدينة تراغن ورشة عمل حول عمل المجلس البلدي القادم (التحديات والصعوبات).

وأقيمت الورشة بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ومرشحي الانتخابات القادمة للمجلس البلدي تراغن ونشطاء من المجتمع المدني، حيث ناقش الحاضرون الصعوبات التي واجهت المجلس البلدي الحالي إضافة إلى استعراض المحطات النظرية والعملية لأعضاء المجلس البلدي الحالي لتمكين المرشحين الجدد الاستفادة منها في العملية الانتخابية وآليات الترشح وإدارة المنتخبين لحملاتهم الإنتخابية.

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