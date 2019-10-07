السوق الموازية: تراجع الدولار واليورو واستقرار الاسترليني أمام الدينار

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم الإثنين، ففي الوقت الذي استقرت فيه العملة البريطانية، تراجعت كل من العملتين الأميركية والأوروبية.

فقد انخفض سعر صف الدولار إلى 4.225 دولار اليوم مقابل 4.24 دولار أمس الأحد، كما تراجع اليورو إلى 4.57 دينار مقابل 4.58 دينار.

في حين استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 5.14 دينار دون تغيير عن آخر سعر سجله أمس.

وكذلك استقرت كل الدينار التونسي والليرة التركية عند 1.48 دنيار و 0.74 دينار على التوالي.

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