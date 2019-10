المتوسط:

أقـيمت مـساء يـوم أمـس الأحـد، الـمبارة الـختامية لـدوري خـماسيات كـرة الـقدم بـمديرية أمـن طـرابلس وبـرعاية اتـحاد الـشرطة الـرياضي بـملعب الـفرناج بـطرابلس بـمناسبة الـذكرى 55 لـيوم الـشرطة اللـيبيـة، والـتي جـمعت فـريقي الأمـن الـرياضي وفـريق قـسم الـمرور.

وانـتهت بـفوز فـريق الأمـن الـرياضي بـنتيجة 3*0 ، وتـم تـتويج الـفريق الـفائز بـالدوري.

