«المشري» يناقش مع أعيان التبو إعادة تشكيل المجلس البلدي مرزق

التقى رئيس المجلس الاستشاري “خالد المشري” برفقة النائب الأول “محمد بقي” وعضو المجلس “الطاهر المكني” اليوم الأحد، وفدا من مكون التبو بمدينة مرزق ضم كلا من رئيس المجلس التسييري للمدينة “علي ورضابو” وعدد من أعيان وحكماء مكون التبو، لبحث ملف إعادة تشكيل المجلس البلدي المنتخب بمدينة مرزق، وتكليفه بأداء مهامه التسييرية.

كما ناقش المجتمعون الصعوبات والعراقيل التي تواجه البلدية وأوضاع المهجرين منها وسبل عودتهم إليها، وتذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق ذلك.

