المتوسط:

عقد اجتماع موسع صباح اليوم الإثنين الموافق 7 /10/ 2019 م بمكتب مساعد المدير التنفيذي لشئون الخدمات المساندة بين الشركة العامة للكهرباء ووزارة التعليم استعدادًا لانطلاق الحملة التوعوية لطلاب المدارس لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.

وحضر الاجتماع مساعد المدير التنفيذي لشئون الخدمات المساندة وعضو مكتب الإعلام بوزارة التعليم ومدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء. وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات لانطلاق الحملة الإعلامية التوعوية لبعض المدارس المستهدفة بمدينة طرابلس كمرحلة أولى وتحديد موعد إنطلاق الحملة خلال الأيام القليلة القادمة.

كما تناول الاجتماع تكثيف الاجتماعات والاتصالات من أجل الاعداد الجيد للحملة من ناحية المشاركين والمواد العلمية والتقنيات المستعملة.

The post اجتماع موسع بـ «العامة للكهرباء» لمناقشة انطلاق الحملة التوعوية لطلاب المدارس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية