مصدر عسكري يكشف نتائج الضربات الجوية على طرابلس وغريان

كشف مصدر عسكري تابع للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الاثنين، عن نتائج الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو الليبي على تمركزات للجماعات المسلحة في مدينة غريان وضواحي طرابلس.

وقال المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه-في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إنه ومع ساعات الصباح الباكر وبعد ليلة مظلمة شاهدتها الميليشيات الإرهابية عادت مقاتلات السلاح الجوي وعانقت سماء المنطقة الغربية مستهدفة مواقع عدة في جنوب طرابلس ومنطقة العزيزية والساعدية اللتان أصبحا منطقة اشتباك، حيث أجبرت الميليشيات الإرهابية على الانسحاب منها في ظل تقدم واقتحام الفرقة الذهبية والفرقة 20 20 وباقي الوحدات الأخرى القتالية، كما شاهدت غريان حيث تواجد الجماعات الارهابية في بوابة بورشادة ضربة جوية من قبل نسور الجو، أسفرت عن اعطاب عدة آليات مسلحة كانت متواجدة بجانب نقطة البوابة، وكذلك تدمير مخزن للذخيرة في أحدى الغرف داخل البوابة”، بحسب تعبيره.

وتابع المصدر، “الاشتباكات لازالت مستمرة والوحدات العسكرية تقاتل بكل قوة وصلابة فيما تقود غرفة العمليات المعركة بكل حنكه، والمحاور اليوم تشهد على أداء القوات المسلحة العربية الليبية، والتي أصبحت تتقدم باتجاه العاصمة بعد أن رسمت طوَّق خانق على الميليشيات داخل طرابلس ومن ستة محاور، الجيش لن يهزم”.

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