«المشري» يناقش تفعيل دور مجالس الحكماء في المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، برفقة نائبه الأول محمد بقي وعضو المجلس عن دائرة سوق الجمعة جلال حسن” أمس الأحد، رئيس مجلس الحكماء والأعيان ببلدية سوق الجمعة “عبدالعزيز الرعوبي” وعضو المجلس “عبدالمنعم بن سليمان”،

كما تطرق الاجتماع لضرورة وحدة الصف الاجتماعي و تفعيل دور مجالس الحكماء والأعيان على مستوى ليبيا، لما يقومون به من عمل مهم وبارز في ملف المصالحة الوطنية، و سبل دعم المجلس الأعلى للدولة لمجالس الحكماء والأعيان في الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة في ليبيا.

