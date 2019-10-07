وزير صحة المؤقتة يطالب بإخلاء مقرات الوزارة التي تشغلها جهات أخرى

طالب وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، كافة مسؤولي المرافق الصحية في البلديات بالتواصل مع الأجهزة الأمنية، للعمل على إخلاء المقرات التابعة للوزارة، والتي تم الاعتداء عليها من قبل مواطنين، أو تم استغلالها من قبل بعض الجهات الحكومية الأخرى.

وشدد عقوب في تصريح صحفي، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإخلاء هذه المقار وتسليمها لمسؤولي المرافق الصحية بالبلديات، داعيا كافة مديري المستشفيات وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات إلى مخاطبة وزارة الصحة كتابيا بالخصوص، لاتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرار بشأن مخاطبة الجهات المختصة لتنفيذ قرار الإخلاء.

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