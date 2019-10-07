إحالة أصحاب مصنع تعبئة أرز في طرابلس على الحقيق

أغلق جهاز الحرس البلدي بطرابلس مصنع يقوم بتفريغ أرز منشأه من بلد في شرق آسيا ويعيد تعبئته في أكياس عليها اسم تجاري آخر وعلامة منشأ أمريكي.

وأوضح الجهاز أن الأرز يحمل الاسم التجاري “حبة حبة” ومنشأه بلد آسيوي ويقوم المصنع بتفريغه وإعادة تعبئته في أكياس آخرى تحمل أسم أرز المحاصيل وبلد المنشأ أمريكا.

وأكد جهاز الحرس البلدي أن أعضاء وحدة الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس قاموا على الفور بغلق المصنع بالشمع الأحمر وإحالة أصحابه والعاملين فيه إلى التحقيق.

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