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بلاغ هام من عمليات المنطقة الغربية للمؤسسات والمواطنين

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالبت مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة في بيان لها اليوم الاثنين كافة المؤسسات والشركات والمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري والعاجل عن تواجد مخازن للذخيرة بمقراتهم أو منازلهم .

 
مجموعة عمليات المنطقة الغربية حذرت الجهات المذكورة أعلاه في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنه في حالة عدم الإبلاغ عنها يتحمل صاحب العقار المسؤولية القانونية التامة لعدم قيامة بالتبليغ .
 
كما نشرت مجموعة عمليات المنطقة الغربية الارقام التي يتوجب على المواطنين والمؤسسات الاتصال بها للتبليغ والتي كانت كتالي: . 1 / 0919596764 2 / 0915819199 واتس اب 3 / 0911191494 واتس اب

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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