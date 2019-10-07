كلية الإعلام ببنغازي تعلن تأييدها لإنشاء المجلس الأعلى للإعلام

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت كلية الإعلام بجامعة بنغازي تأييدها المطلق لقرار مجلس النواب بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام .

و جاء ذلك خلال بيان تلاه اليوم الإثنين عميد كلية الإعلام بجامعة بنغازي الأستاذ الدكتور أبو بكر الغزالي.

وقال الغزالي في البيان – الذي اطلعت عليه أخبار ليبيا 24 – إن ما تشهده الساحة الإعلامية في ليبيا من فوضي و تحريض و خطاب الكراهية، والعنف والتحريض ضد الآخرين يتطلب إنشاء كيان ينظم الحركة الإعلامية و يدفع بها في الاتجاه الصحيح نحو الأفضل و تطوير المضامين الإعلامية الوطنية القادرة على المشاركة في المسار السياسي الليبي .

وبين الغزالي أنه يجب على المجلس الأعلى للإعلام تحقيق السلم الأهلي في مناطق النزاعات و تحفيز العقل الجامعي و المحافظة على الثوابت الوطنية و اللحمة المجتمعية بما ينسجم مع تضحيات قوات الجيش و جهود المؤسسات التعليمية العليا الأكاديمية، و الاجتماعية، و الثقافية لدعم جهود بناء دولة ليبيا .

وأكد الدكتور أبو بكر الغزالي على أهمية هذه الفعاليات كممثل لكل القائمين بالاتصال الجامعي، مشددًا على أن المجلس هو أحد الداعمين بقوة لعمل صور تسهم في التغييرات الديمقراطية التي يشهدها تعميق الفهم بأخلاقيات الإعلام وفقا للمعايير القياسية في كافة ربوع الوطن الغالي.

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