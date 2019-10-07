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المؤقتة توافق على انشاء برج مراقبة بمطار بنينا الدولي‎

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وافق رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني على إنشاء برج مراقبة بمطار بنينا الدولي وتوسعة محطات وقوف الطائرات وتوفير سيارات للإطفاء في مطارات المنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني، الأحد، بمقر ديوان مجلس الوزراء ببنغازي مع رئيس مصلحةالطيران المدني عبد الحميد البرعصي، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري،وبحثوا فيه المشاكل التي تواجه سير عمل مصلحة الطيران المدني.

وقال مكتب الإعلام بالحكومة المؤقتة إن رئيس الوزراء أصدر تعليمات بالإسراع في إنشاء مبنى لمصلحةالطيران المدني في مدينة بنغازي، وتذليل كافة الصعاب التي تواجه المصلحة والملاحة الجوية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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