الاعلام الحربي يؤكد فرار ما تبقى من قوات الوفاق.. اخر المستجدات في محور العزيزية

أكدت شعبة الإعلام الحربي، فرار ما تبقى من مجموعات قوات الوفاق في محور العزيزية، جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الشعبة في بيان صادر عنها: “بعد سيطرة الوحدات العسكرية على هذه المواقع؛ تتحفظ الـقوات المسلحة على عدد من جثث لمرتزقة من جنسيات أجنبية تابعين للقيادي بالوفاق اللواء اسامة الجويلي”، مشيرةً إلى أن هؤلاء المرتزقة تم رصد مواقعهم والتي كانت هدفاً للقوات المسلحة اليوم وتمت إصابتهم إصابة دقيقة.

وكانت منطقة العزيزية قد شهدت ظهر اليوم حملات تمشيط واسعة بعد تراجع وتقهقر مجموعات المسلحة والذي يتم ملاحقة فلولهم من قبل وحداتنا العسكرية؛ بعد أن تركوا جثث قتلاهم وعتادهم”، وذلك بحسب تعبيرها.

وبحسب مصادر عسكرية، فقد تمكنت الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني، اليوم، من التقدم في محور العزيزية، وبسط السيطرة على مواقع وتمركزات جديدة، بعد اشتباكات عنيفة خاضتها صباح اليوم.

من جهتها، أعلنت غرفة عمليات الكرامة، سيطرة عناصر كتيبة العاديات على الطريق المزدوج الرابط بين العزيرية وطرابلس.

وأشارت الغرفة إلى أن الكتيبة تقطع الطريق على مسلحي الوفاق بعد السيطرة على الطريق المزدوج.

وكانت الغرفة أشارت إلى أن قوات الجيش سيطرت على منطقة أولاد تليس وتتقدم في الطويشة، مؤكدةً أن سلاح الجو استهدف صباح اليوم الإثنين تجمعات قوات الوفاق في العزيزية.

كما شهدت منطقة ورشفانة صباح اليوم، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيات المسلحة، أثناء تقدم قوات الجيش باتجاه العزيزية.

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