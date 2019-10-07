صحة المؤقتة تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة أوضاع القطاع

عقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، أمس، اجتماعا موسعا في مقر ديوان الوزارة بمدينة البيضاء، ضم مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، وذلك لمتابعة أوضاع قطاع الصحة.

ووفق إدارة الإعلام بالوزارة، فقد تناول الاجتماع جملة من الموضوعات، أبرزها شرح الموقف العام للمرافق الصحية والمستشفيات والإمداد الطبي، وذلك بعد عدة زيارات ميدانية تفقدية قامت بها الوزارة خلال الأسابيع الماضية للمنشآت الطبية، للوقوف عن كثب على واقع الخدمات الصحية في البلاد.

وقال وزير الصحة، إن الوزارة ستتجه إلى تحسين الخدمات الصحية داخل البلديات، بعد صرف المخصصات المالية وفقا لاستراتيجية الوزارة للعام الحالي.

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