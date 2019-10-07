بالفيديو..ماذا فى جلسة مجلس النواب لهذا اليوم ؟

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب kعبدالله بليحق بأن مجلس النواب قد استأنف اليوم جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأكد بليحق فى تصريح لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية بأن مجلس النواب ناقش في جلسته اليوم تعديل قانون الجامعات وبعد مناقشة هذا البند تم إقراره حسب التعديل المقدم من المجلس الأعلى للجامعات .

وأضاف ” بليحق ” : تم في جلسة اليوم مناقشة مسألة التصريحات الإعلامية لرئيس مجلس الوزراءحول الجنوب الليبي وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتحقيق في مصروفات لجنة الأزمة الخاصة بالجنوببالإضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق فيما ورد في اللقاء الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والاتهامات التيوردت به .

كما أضاف ” بليحق ” : تم في جلسة اليوم تأييد خطاب رئيس مجلس النواب حول موقف مجلسالنواب من الأوضاع في ليبيا والذي سيوجه لعدد من المؤسسات الدولية .

كما طالب المجلس رئيس هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بالإسراع في تقديم نسخ تقاريرهم الخاصة بالسادة أعضاء مجلس النواب لمراجعة ما ورد بها وذلك استعداداً لاستدعاء الحكومة الليبيةالمؤقتة للمساءلة حول ما ورد في هذه التقارير وبذلك علقت الجلسة.

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