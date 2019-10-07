مجلس النواب يستعد لمساءلة الحكومة المؤقتة

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس استأنف اليوم الاثنين جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وبحسب مجلس النواب عبر صفحته الرسمية بمجلس النواب قال بليحق إن مجلس النواب ناقش في جلسته تعديل قانون الجامعات وبعد مناقشة هذا البند تم إقراره حسب التعديل المقدم من المجلس الأعلى للجامعات .

وأضاف بليحق جرى خلال الجلسة مناقشة مسألة التصريحات الإعلامية لرئيس مجلس الوزراء حول الجنوب الليبي وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتحقيق في مصروفات لجنة الأزمة الخاصة بالجنوب بالإضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق فيما ورد في اللقاء الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والاتهامات التي وردت به .

وأضاف بليحق أنه تم خلال الجلسة تأييد خطاب رئيس مجلس النواب حول موقف مجلس النواب من الأوضاع في ليبيا والذي سيوجه لعدد من المؤسسات الدولية .

وطالب المجلس رئيس هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بالإسراع في تقديم نسخ تقاريرهم الخاصة بأعضاء مجلس النواب لمراجعة ما ورد بها وذلك استعداداً لاستدعاء الحكومة الليبية المؤقتة للمساءلة حول ما ورد في هذه التقارير وبذلك علقت الجلسة.

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