تخصيص 4 ملايين دينار لصيانة جامعة عمر المختار بدرنة‎

خصصت رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة مبلغ 4 ملايين دينار لصيانة فرع جامعة عمر المختار بمدينة درنة.

ومنحت رئاسة الوزارء في قرار بالخصوص الإذن ، لجهاز تنمية وتطوير المدن التابع لها، بمباشرة اجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع الصيانة بقيمة 4.136.497.980 ملايين دينار.

وأوضحت الحكومة أنها ستسيل المبلغ المخصص بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء حسب الجاهزيةللدفع، وأنها ستتخذ الاجراءات اللازمة بالخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.

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