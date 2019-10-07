مقتل قيادي من قوات الوفاق في اشتباكات جنوب العاصمة طرابلس

أعلن عاطف برقيق، القيادي في “كتيبة ثوار طرابلس” عن مقتل “مسعود عمران”، المنتمي لمدينة “نالوت” بالمعارك التي دارت اليوم جنوب العاصمة طرابلس، دون الكشف عن المحور الذي قتل فيه.

وقال “برقيق” عبر حسابه الرسمي بموقع ”فيسبوك” إن “عمران” شارك بتحرير الغزيا وتيجي وبدر وبني وليد والجنوب، قبل أن “يرتقي دفاعا عن طرابلس و اهلها لسان حاله اننا يا ليبيا لن نخذلك” حسب وصفه.

وكانت شعبة الإعلام الحربي، أكدت فرار ما تبقى من مجموعات قوات الوفاق في محور العزيزية، جنوب العاصمة طرابلس، وتمكنت الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني، اليوم، من التقدم في محور العزيزية، وبسط السيطرة على مواقع وتمركزات جديدة، بعد اشتباكات عنيفة خاضتها صباح اليوم.

كما شهدت منطقة ورشفانة صباح اليوم، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيات المسلحة، أثناء تقدم قوات الجيش باتجاه العزيزية، وتعرض قوات الوفاق لخسائر كبيرة في العتاد والارواح.

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