وصول عدد من سفن الشحن لميناء بنغازي

استقبل ميناء بنغازي البحري اليوم عددا من السفن التجارية من بينها السفينة نينا اف لنقل الحاويات التابعة للوكيل الملاحي ام اس سي وعلى متنها 177 حاوية بضائع وسلع مختلفة، كما دخلت السفينة هانسا التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا وعلى متنها 179 حاوية بضائع متنوعة.

وأضافت إدارة الميناء أنها استقبلت السفينة سي دوف لنقل الحبوب التابعة لشركة خطوط نبتون للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 20 ألف طن من حبوب القمح و10آلاف طن من حبوب الشعير، كما رست السفينة ( قرين قلوري) التابعة للوكيل الملاحي شركة الشيمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 21 ألفا طن من حبوب القمح.

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