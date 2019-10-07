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وصول عدد من سفن الشحن لميناء بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء بنغازي البحري اليوم عددا من السفن التجارية من بينها السفينة نينا اف لنقل الحاويات التابعة للوكيل الملاحي ام اس سي وعلى متنها 177 حاوية بضائع وسلع مختلفة، كما دخلت السفينة هانسا التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا وعلى متنها 179 حاوية بضائع متنوعة.

وأضافت إدارة الميناء أنها استقبلت السفينة سي دوف لنقل الحبوب التابعة لشركة خطوط نبتون للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 20 ألف طن من حبوب القمح و10آلاف طن من حبوب الشعير، كما رست السفينة ( قرين قلوري) التابعة للوكيل الملاحي شركة الشيمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 21 ألفا طن من حبوب القمح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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