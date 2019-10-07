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“مالية الوفاق” تجدد مطالبتها بتقرير المصروفات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جددت وزارة المالية بحكومة الوفاق الرسالة التي تطالب فيها المراقبين الماليين ومساعديهم بالوزارة والمؤسسات العامة بتقديم تقرير عن الإيرادات والمصروفات من الأول من يناير حتى 31 من سبتمبر، بشكل فوري وسريع.

وقد منحت وزارة المالية المراقبين الماليين مهلة حتى نهاية الـ15 من أكتوبر الجاري، وجاء ذلك خلال رسالة وجهها إليهم وكيل وزارة المالية أبو بكر الجفال.

وشدد الجفال على أنه سيتم حجب مخصصات أي جهة تتخلف عن تقديم التقرير وفقا للتشريعات المالية النافذة، وجاءت إعادة نشر هذه الرسالة نظرا لعدم تجاوب بعض الجهات للرسالة السابقة لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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