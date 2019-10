بلحيق: هذه الملفات ناقشها البرلمان اليوم

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن مجلس النواب قد استأنف اليوم جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. وقال المتحدث الرسمي بأن مجلس النواب قد ناقش في جلسته اليوم تعديل قانون الجامعات وبعد مناقشة هذا البند تم إقراره حسب التعديل المقدم من المجلس الأعلى للجامعات . وأضاف ” بليحق ” : تم في جلسة اليوم مناقشة مسألة التصريحات الإعلامية لرئيس مجلس الوزراء حول الجنوب الليبي وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتحقيق في مصروفات لجنة الأزمة الخاصة بالجنوب بالإضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق فيما ورد في اللقاء الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والاتهامات التي وردت به . كما أضاف ” بليحق ” : تم في جلسة اليوم تأييد خطاب رئيس مجلس النواب حول موقف مجلس النواب من الأوضاع في ليبيا والذي سيوجه لعدد من المؤسسات الدولية . كما طالب المجلس رئيس هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بالإسراع في تقديم نسخ تقاريرهم الخاصة بأعضاء مجلس النواب لمراجعة ما ورد بها وذلك استعداداً لاستدعاء الحكومة الليبية المؤقتة للمساءلة حول ما ورد في هذه التقارير وبذلك علقت الجلسة.

