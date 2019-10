الجيش يطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي مخازن ذخيرة

طالبت غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش في بيان لها اليوم الاثنين كافة المؤسسات والشركات والمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري والعاجل عن تواجد مخازن للذخيرة بمقراتهم أو منازلهم .

وحذرت الغرفة الجهات المذكورة بأنه في حالة عدم الإبلاغ عنها يتحمل صاحب العقار المسؤولية القانونية التامة لعدم قيامة بالتبليغ .

كما نشرت مجموعة عمليات المنطقة الغربية الارقام التي يتوجب على المواطنين والمؤسسات الاتصال بها للتبليغ والتي كانت كتالي: . 1 / 0919596764 2 / 0915819199 واتس اب 3 / 0911191494 واتس اب

