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الجيش يطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي مخازن ذخيرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

طالبت غرفة  عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش في بيان لها اليوم الاثنين كافة المؤسسات والشركات والمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري والعاجل عن تواجد مخازن للذخيرة بمقراتهم أو منازلهم .

وحذرت الغرفة الجهات المذكورة بأنه في حالة عدم الإبلاغ عنها يتحمل صاحب العقار المسؤولية القانونية التامة لعدم قيامة بالتبليغ .

كما نشرت مجموعة عمليات المنطقة الغربية الارقام التي يتوجب على المواطنين والمؤسسات الاتصال بها للتبليغ والتي كانت كتالي: . 1 / 0919596764 2 / 0915819199 واتس اب 3 / 0911191494 واتس اب

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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