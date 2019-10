أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن استيائها من التصعيد الأخير في أعمال العنف والهجمات على البنية التحتية المدنية .

وأوضحت السفارة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن أمريكا تظل ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف لإنهاء النزاع وتوفير الفرصة لإعادة الحياة الطبيعية لجميع الليبيين.

