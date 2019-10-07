المؤقتة: تسليم سيارات لوزارة العدل وشركة المياه بنغازي

قامت الحكومة المؤقتة اليوم الاثنين بتسليم عدد من السيارات وآليات الخدمة لوزارة العدل، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن السيارات التي جرى تسليمها للوزارة اشتملت على عدد من السيارات الخدمية اللازمة لتشغيل وزارة العدل وعدد من آليات شفط المياه لصالح الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بعد إتمام عملية صيانتها من قبل الحكومة المؤقتة في إطار استعدادها لاستقبال فصل الشتاء.

وشارك رئيس الحكومة عبد الله الثني شارك في مراسم التسليم التي جرت بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور وزير العدل محمود النوري، ووكيل الوزارة خالد مراجع، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي إبراهيم الدرسي كما حضر مراسم الاحتفال رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية سالم عبدالله، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي حمد العقيلي.

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